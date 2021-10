NTB utenriks

I en kunngjøring mandag sier presidenten at han har opphevet unntakstilstanden fordi Egypt nå «har blitt en oase av sikkerhet og stabilitet i regionen».

Unntakstilstanden ble innført i april 2017 etter at over 40 personer ble drept i et terrorangrep mot to koptiske kirker.

Den har gitt politiet utvidet fullmakt til å pågripe og holde folk fengslet, samtidig som ytringsfriheten og forsamlingsfriheten har vært sterkt begrenset.

