Microsoft anklager russisk gruppe for hackerangrep

Microsoft skriver i et innlegg på sin hjemmeside at Nobelium har forsøkt å skaffe seg tilgang til skytjenester og en rekke andre IT-tjenester for «å infiltrere ulike regjeringer, tenketanker og andre selskaper som bruker Microsoft».

Selskapet skriver videre at mellom 1. juli og 19. oktober i år har 609 av Microsofts kunder blitt hacket 22.868 ganger av Nobelium. Men kun noen få prosent av angrepene har lyktes, ifølge Microsoft.

Hackergruppa Nobelium, som ifølge Microsoft er en del av den russiske utenlandsetterretningen SVR, er også anklaget for å ha stått bak angrepet mot sikkerhetsprogrammet Solar Winds i fjor.

En talsperson for SVR har benektet at det var de som sto bak angrepet på Solar Winds.

