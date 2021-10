Gunther fra «Friends» er død

NTB utenriks

Tyler gikk bort søndag morgen, forteller manageren hans til nettstedet. Han ble 59 år gammel. Serien er på norsk kjent som «Venner for livet».

Skuespilleren kunngjorde tidligere i år at han hadde prostatakreft, like etter at han var en del av den mye omtalte gjenforeningsepisoden av serien, skriver TMZ. Diagnosen fikk han i 2018.

Gjennom Friends' ti sesonger dukket Tylers karakter Gunther, som jobbet på kafeen Central Perk – vennegjengens faste samlingspunkt, opp i 150 episoder, ifølge oversikten på filmnettstedet IMDb.

Tyler har også hatt roller i andre kjente serier som «Sabrina the Teenage Witch», «Scrubs», «Modern Music» og «Just Shoot Me!».

– Verden kjente ham som Gunther fra suksesserien «Friends», men Michaels nærmeste kjente ham som en skuespiller, musiker, en som jobbet for bevisstgjøring rundt kreft og en kjærlig ektemann, heter det i en uttalelse fra familien.

Tyler etterlater seg kona Jennifer Carno.

