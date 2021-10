Finlands president besøker Putin

NTB utenriks

Ifølge Niinistös kontor skal de to diskutere både bilaterale, regionale og internasjonale spørsmål under møtet. Kreml bekrefter at møtet finner sted.

Sist de to presidentene møttes var da Putin besøkte Finland i august 2019.

Finland har en lang grense mot Russland. Landet er en nær partner med Nato, men ikke medlem av forsvarsalliansen.

Mandag besøkte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Niinistö og understreket behovet for å redusere spenningen mellom Nato og Russland.

– Vi må redusere spenningen, og når det er vanskelige tider, slik som nå, er det enda viktigere å ha samtaler med Russland, sa Stoltenberg, som understreket at Finland spiller en viktig rolle i dialogen med Russland.

