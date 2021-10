Ugandas president: Angrep var terror

NTB utenriks

En person ble drept og fem ble såret i eksplosjonen som rammet forstaden Kawempe lørdag kveld.

Museveni lover å finne dem som sto bak.

– Det ser ut til å være et terrorangrep, men vi skal finne gjerningspersonene, skriver han på Twitter søndag.

Tre personer skal ha etterlatt seg en pakke som så eksploderte, ifølge Museveni.

Uganda er et relativt fredelig land, men tidligere i oktober oppdaterte Storbritannia sitt reiseråd for landet. Grunnen er at britiske myndigheter anser det som svært sannsynlig at ekstremister kan utføre angrep i Uganda. Også Frankrike har oppdatert reiserådet for Uganda.

I 2010 ble 76 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep i Kampala. Den somaliske ekstremistgruppen al-Shabaab påtok seg ansvar for de to angrepene, som var rettet mot folk som så fotball-VM på TV i en restaurant, og en rugbyklubb.

Angrepet ble sett på som hevn for at Uganda hadde sendt soldater til Somalia for å hjelpe landet i kampen mot al-Shabaab.

