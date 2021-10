NTB utenriks

– I dag har den vestlige fronten (Mai Tsebri), som har tjent som et sted for trening og som militært kommandosenter for terroristgruppen TPLF, vært mål for et luftangrep, sier regjeringens talskvinne Selamawit Kassa søndag.

TPLF står for Tigrayfolkets frigjøringsbevegelse. Gruppen spilte tidligere en sentral rolle i Etiopias regjering, men kom på kant med statsminister Abiy Ahmed etter at han kom til makten i 2018. Konflikten eskalerte i fjor høst til full krig.

(©NTB)