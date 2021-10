Tre svenske IS-kvinner sluppet fri

NTB utenriks

Etterforskningen fortsetter mot alle tre, men ifølge påtalemyndigheten finnes det ikke lenger grunn til å opprettholde frihetsberøvelsen. To av dem ble først løslatt, før den tredje ble sluppet fri senere lørdag etter å ha vært i avhør.

– Mistanken består, og etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke, sier aktor Peter Larsson ved Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet.

En av kvinnene har nektet straffskyld under politiavhør, opplyser forsvareren Björn Hurtig til P4 Göteborg. Hun er i 30-årsalderen og hjemmehørende i Göteborg.

Barnevernet

De to andre kvinnene er ifølge Göteborgs-Posten 25 og 27 år gamle og fra Stockholm. Begge innvandret til Sverige fra Somalia på 2000-tallet.

De tre kvinnene har sittet fangeleiren al-Roj i de kurdiskstyrte områdene nord i Syria.

Etter å ha blitt utvist til Sverige landet de torsdag ettermiddag på Arlanda utenfor Stockholm sammen med åtte barn.

Barna er blitt tatt hånd om av barnevernet. To av barna er ifølge utenriksminister Ann Linde foreldreløse.

Løslatt

I begynnelsen av september landet de første tre svenske kvinnene og barna som var utvist av de kurdiske selvstyremyndighetene. To av dem ble innledningsvis pågrepet, siktet for krigsforbrytelser i Syria. Også de er siden løslatt. Ifølge påtalemyndigheten er de fortsatt mistenkt for forbrytelser.

– Etterforskningen pågår, og vi gjør de grep som vi mener er best for å komme videre, sa aktor Karolina Wieslander tidligere i høst.

