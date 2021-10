Rapperen Einár (19) skutt og drept i Stockholm

NTB utenriks

Da det ble kjent at det var rapperen Nils «Einár» Grönberg som ble drept i Hammarby sør i Stockholm torsdag kveld, ble kommentarfeltet under hans siste Instagram-innlegg fylt med kommentarer.

Rapperen Trobi, som er med på Einárs siste låt «Fast här i trakten», beskriver på sin Instagram-profil hendelsen som uvirkelig. Han sier de to hadde snakket sammen dagen før.

– Einár var en sann bror for meg, og jeg kommer til å savne ham veldig. Vi slapp vårt første album forrige uke, og det føles uvirkelig siden jeg pratet med ham for en dag siden, skriver han.

Popsangeren Victor Leksell skriver på Instagram at han følte seg som en storebror for Einár. Han skriver at rapperen ville bort og hadde planlagt å kjøpe hus i Kungsbacka.

Einár har millioner av avspillinger på Spotify med flere låter som har toppet listene, og har blant annet vunnet priser på Grammisgalan.

Døde av skadene

Politiet fikk melding om skytingen i Hammarby i ellevetiden torsdag kveld. Senere ble det opplyst at mannen som var truffet, døde av skadene, og at hans pårørende er blitt varslet.

– I går ble Einár dessverre drept, og det blir antatt at det knyttes til organisert kriminalitet, sier Jan Nilsson, talsperson for Södermalm-politiet, til avisen Mitt i.

Han sier at politiet fant 19-åringen da de ankom stedet like før klokken 23.

– Vi bisto ambulanse og medisinsk personell på stedet, men han ble ganske fort konstatert død av det medisinske personellet, sier Nilsson.

Det er flere overvåkingskameraer i området der drapet skjedde, noe som gjør at hendelsen kan ha blitt fanget på film.

– Det kan finnes opptak vi kan analysere. Vi har hentet inn filmene, og de skal analyseres. Arbeidet har foregått siden midnatt, sier Ola Österling, pressetalsperson for Stockholm-politiet, til Aftonbladet.

Levde med trusler

Ifølge Expressen har rapperen i lengre tid vært utsatt for trusler, men avisa skriver ikke hvorfor og av hvem. Den siste tiden har han vært aktiv i sosiale medier, der han har postet bilder fra Spania, Nederland og Dubai.

Han skal også ha tilbrakt mye tid i Stockholm den siste tiden, ifølge avisen.

Aftonbladet skriver at det skal ha vært skuddpremie på rapperen. 9. oktober ble Einár ifølge avisen pågrepet etter at en person ble knivstukket på en restaurant i Stockholm.

To andre ble også pågrepet, en av dem også artist. De ble senere løslatt, men mistankene mot dem har blitt opprettholdt. Etter hendelsen skal trusselbildet mot rapperen ha blitt kraftig forsterket, ifølge Aftonbladet.

I 2020 var Einár involvert i en oppsiktsvekkende sak, der han angivelig ble bortført av en gruppe maskerte menn som truet ham med kniv og stjal Rolex-uret hans. Han ville ikke samarbeide med politiet og sa det bare var et PR-stunt.

Hørte skudd

Lane Lalonde bor i Hammarby sjöstad og var utendørs da drapet skjedde.

– Jeg hørte skytingen da jeg var ute med hunden, sier han til nyhetsbyrået TT.

Linda, som ikke vil stå fram med sitt fulle navn, sier hun var hjemme med datteren sin da de hørte flere skudd i ellevetiden.

– Vi lukket vinduene, og det var mange politibiler der. Det er et fint område, det har aldri skjedd noe her. Derfor er vi redde nå, sier hun.

Ingen pågrepet

Natt til fredag brukte politiet helikopter i søk etter gjerningspersoner.

– Det finnes opplysninger om at en eller to personer løp fra stedet, sier politiets pressetalskvinne Carina Skagerlind.

Skagerlind sier at flere personer er hentet inn til avhør, ikke fordi de er mistenkt, men fordi de kanskje kan fortelle noe om hendelsen.

– Tragisk

Flere svenske politikere reagerer på drapet på rapperen. Sveriges statsminister Stefan Löfven beskriver dødsfallet som tragisk.

– Det er et ungt liv som blir revet vekk, og jeg forstår at han har betydd mye for mange unge mennesker. Det er tragisk at enda et ungt liv blir revet vekk, sier han til svenske journalister i Brussel.

Innenriksminister Mikael Damberg sender sine tanker til familien og andre som sørger. Justispolitisk talsperson for Moderaterna, Johan Forssell, sier drapet føyer seg inn i rekken av hensynsløse voldshandlinger som har blitt dagligdags.

