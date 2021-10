Lativia stenger ned igjen etter økende smitte

NTB utenriks

Kun butikker som selger nødvendige varer, får holde åpent de neste ukene.

De to siste ukene har Latvia registrert 1.406 koronainfeksjoner per 100.000 innbyggere, noe som betyr at landet lå øverst på verdens smittestatistikk torsdag.

De to andre baltiske statene, Litauen og Estland, kommer rett bak, med henholdsvis 1.221 og 1.126 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Kun halvparten av Latvias befolkning er fullvaksinert. I EU er det bare Bulgaria, Romania og Kroatia som har dårligere vaksinedekning.

(©NTB)