Politico: 1 milliard nye vaksinedoser til fattige land blir forsinket

NTB utenriks

2 milliarder Novavax-doser skal etter planen fordeles av vaksinesamarbeidet Covax, som gir vaksiner til fattige land, innen 2022.

Det er blitt ansett som avgjørende for å få verden ut av pandemien.

Politico skriver at produksjonsproblemer med Novavax-vaksinen gjør at selskapet kun vil klare å levere halvparten av dosene som er lovet innen 2022.

Opplysningene bekreftes av tre personer med førstehåndskunnskap om selskapets produksjonsproblemer, skriver Politico.

Manglet allerede 1 milliard

Covax har allerede varslet at vaksinesamarbeidet mangler 1 milliard doser i kampen for å få vaksinert utviklingsland. Hvis Politicos opplysninger stemmer, blir det tallet doblet.

Det vil bety at flere hundre millioner mennesker må vente lenger på beskyttelse fra viruset og kan potensielt forlenge pandemien for hele verden.

Eksperter har sagt at pandemien ikke er over før folk i alle land har fått tilbud om en vaksine. Det er også frykt for at en virusvariant som dagens vaksiner ikke gir beskyttelse mot vil oppstå. Jo mer smitte det er, jo flere ganger vil viruset mutere, noe øker den risikoen.

EU-kommisjonen har inngått en avtale med Novavax om kjøp av i alt 200 millioner doser av selskapets koronavaksine.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har hatt Novavax-vaksinen til vurdering siden februar, men selskapet har ennå ikke formelt bedt om godkjenning i Europa.

Fortsatt pandemi

Selv om stadig flere land er gjenåpnet eller i ferd med å gjenåpne, preger koronapandemien fortsatt store deler av verden.

I Latvia er det blitt varslet en ny nedstengning, mens Russland sliter med høye smitte- og dødstall. Også i Storbritannia og USA er smittesituasjonen fortsatt truende, særlig i områder med lav vaksinedekning.

I USA og Russland blir det registrert over 1.000 koronadødsfall i døgnet.

(©NTB)