Guvernør: Hawaii kan ta imot turister igjen

NTB utenriks

Guvernør David Ige viser til at antallet sykehusinnlagte også har gått ned til et nivå der det er trygt å åpne for turister igjen.

I august gikk guvernøren ut og oppfordret folk til å holde seg unna Hawaii fordi smittetallene skjøt i været. Det ble ikke innført restriksjoner, men oppfordringen førte til at tusenvis avlyste planlagte turer til Hawaii.

Siden da har tallet på nye daglige smittetilfeller sunket fra 900 til 117, mens antallet sykehusinnlagte med viruset har falt fra over 400 til rundt 100.

(©NTB)