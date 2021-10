Tidligere utenriksminister Colin Powell er død

NTB utenriks

– Vi har mistet en bemerkelsesverdig og elsket ektemann, far, bestefar og en stor amerikaner, skriver familien i en uttalelse som ble publisert i sosiale medier mandag.

Powell var utenriksminister under president George W. Bush fra januar 2001 til januar 2005. Før dette var han USAs forsvarssjef (1989-1993).

Han ble ansett for å være en moderat politiker sammenlignet med flere andre medlemmer av Bush-administrasjonen.

– General Powell er en amerikansk helt, et amerikansk eksempel, og en stor amerikansk fortelling, sa Bush da han kunngjorde at Powell var nominert til utenriksminister etter valgseieren i 2000.

Noen måneder senere ble USA rammet av 11. september-angrepet, og Powells periode ble sterkt preget av krigen mot terror og USAs invasjoner i Afghanistan og Irak.

Flekket ettermæle

Powells ettermæle ble også påvirket av at det var han som i FN måtte forsvare at USA gikk inn i Irak under påskudd av at regimet til Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Opplysningene vise seg å ikke stemme, og Powell skal ha holdt innlegget mot sin vilje.

– Det er en flekk på mitt ettermæle som alltid vil være der. Det var smertefullt. Det er smertefullt nå, sa Powell i et intervju med ABC News i 2005.

Da Bush ble gjenvalgt i 2004, fikk han ikke fortsette som utenriksminister. Han ble etterfulgt av Condoleezza Rice.

Powell ble født i bydelen Harlem i New York 5. april 1937. Han var sønn av innvandrere fra Jamaica. Etter hvert tok han en universitetsgrad i geologi.

Jobbet for unge

I løpet av sin karriere mottok han en rekke amerikanske og utenlandske utmerkelser, både militære og sivile.

Han reiste to ganger på tjenestereise til Vietnam, første gang i 1962–63 som en av John F. Kennedys mange militære rådgivere. Andre gang i 1968–69 i forbindelse med granskningen av My Lai-massakren.

Før han ble utenriksminister, ledet han organisasjonen American Promise, en ideell organisasjon som jobbet for å bygge karakterstyrke og kompetanse blant unge mennesker i alle sektorer av det amerikanske samfunnet.