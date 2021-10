Slovakia gjeninnfører koronarestriksjoner i hardt rammede områder

NTB utenriks

Fem fylker nord i Slovakia har blitt rammet av de nye restriksjonene, som blant annet går ut på at restauranter må stenge for bordservering, treningssentre blir stengt, og taket på folk som får samle seg offentlig, blir på 100 fullvaksinerte mennesker.

De siste sju dagene har tallet på nye smittetilfeller i Slovakia vært på mer enn 400 per 100.000 innbyggere – og forrige tirsdag ble det registrert 2.406 nye smittetilfeller på et døgn i landet, noe som er det høyeste tallet siden mars.

Slovakia har gjennom pandemien vært et av de hardest rammede landene i Europa, med til sammen 438.000 smittetilfeller og 12.856 dødsfall hittil. Samtidig er det et av landene der færrest er vaksinert. Godt under halvparten av befolkningen er fullvaksinert.

