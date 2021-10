Rettssak innledes etter journalistdrap i Nederland

NTB utenriks

De Vries ble skutt på åpen gate i Amsterdam den 6. juli, og han døde ni dager senere. Drapet sendte sjokkbølger gjennom landet.

Mannen som er siktet for å ha skutt de Vries, er en 21 år gammel nederlender. En 35 år gammel polsk mann er anklaget for å ha kjørt fluktbilen.

Under mandagens rettsmøte er det ventet at påtalemyndigheten vil legge fram bevisene de har samlet så langt, samtidig som forsvarerne har mulighet til å be om mer tid til etterforskning av saken.

De Vries var Nederlands mest kjente krimjournalist. Da han ble skutt, hadde han akkurat deltatt i et TV-program.

