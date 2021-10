Myanmar vil slippe fri over 5.000 demonstranter

NTB utenriks

Totalt 5.636 fanger skal slippes fri i anledning Thadingyut-festivalen 20. oktober, sa juntaens leder, general Min Aung Hlaing mandag.

Løftet ble avgitt få dager etter at Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (Asean) utestengte kupplederen fra sitt regionale toppmøte.

Myanmars militære grep makten i et kupp 1. februar og satte landets folkevalgte ledere, blant dem fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, i husarrest.

Over 1.200 mennesker er siden drept i forbindelse med protester mot kuppet, og tusenvis er kastet i fengsel.

Over 7.000 politiske fanger

I juli løslot myndighetene over 2.000 demonstranter, deriblant journalister som er kritiske til militærjuntaen.

Fortsatt holdes over 7.300 kupp-motstandere fengslet, ifølge oversikten til en interesseorganisasjon for politiske fanger.

Blant dem er den amerikanske journalisten Danny Fenster, som ble pågrepet 24. mai.

Asean har tidligere blitt kritisert for unnfallenhet overfor militærregimet i Myanmar, men fredag vedtok organisasjonen at de vil invitere en «ikke-politisk» representant for Myanmar til toppmøtet 26.–28. oktober. Det betyr at juntaleder Min Aung Hlaing ikke er velkommen.

Standpunktet ble inntatt etter at juntaen nektet en spesialutsending å møte alle parter i konflikten i Myanmar, noe som også omfatter landets avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi.

Militærjuntaen har ifølge Asean ikke gjennomført en fempunktsplan som Aseans ledere ble enige om i april, en plan som var ment å få slutt på uroen etter kuppet.

Vil ikke ha innblanding

Juntaen i Myanmar har rettet kraftig kritikk mot beslutningen om ikke å la Min Aung delta. Den mener at organisasjonen blander seg inn i landets interne anliggender.

Militærkuppet ble begrunnet med valgfusk etter at Suu Kyis parti NLD tok en overlegen seier i valget i fjor høst.

Suu Kyi er nå tiltalt for en rekke forhold, hvorav flere kan gi mange år i fengsel. Senere i oktober skal hun vitne i retten for første gang.

I forrige uke sa lederen av forsvarerteamet hennes at juntaen nå forbyr ham å snakke med både journalister, diplomater og internasjonale organisasjoner.

