NTB utenriks

Det var til å begynne med uklart hvor mange som var om bord i helikopteret. Men politiet i delstaten Baden-Württemberg sa senere at de antar at det kun var en pilot og to passasjerer om bord.

Det fireseter store helikopteret av typen Robinson R44 styrtet søndag ettermiddag i et skogholt utenfor byen Buchen.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

(©NTB)