Bill Clinton utskrevet fra sykehuset

Clinton ble innlagt på et sykehus i det sørlige California tirsdag for en infeksjon som blant annet ga han feber. Etter utskrivingen vil han dra til New York for å fortsette restitusjonen, opplyser en talsmann for Clinton på Twitter.

Den 75 år gamle ekspresidenten forlot sykehuset rundt klokken 8 søndag morgen lokal tid, arm i arm med kona Hillary Clinton. Han var iført munnbind og stoppet for å håndhilse på leger og sykepleiere utenfor sykehuset.

På spørsmål fra en reporter om hvordan han hadde det, ga Clinton en tommel opp.

