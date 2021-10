Arbeidet med en ny grunnlov i Syria gjenopptas

NTB utenriks

Forsøkene på å lage en ny grunnlov for det krigsherjede landet har pågått i to år, men de tidligere FN-overvåkede samtalene har ikke lyktes med å komme fram til et konkret utkast.

– Det nye denne uken er at vi skal sette i gang med utkast til en konstitusjonell reform i Syria, fortalte FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen på en pressekonferanse søndag.

Ifølge Pedersen var hans samtaler med representanter for både regjeringen og opposisjonen søndag «seriøse og ærlige». Imidlertid understreket han at diskusjoner om grunnloven alene ikke vil være i stand til å løse krisen i Syria.

Diskusjonene rundt utkastet er ventet å vare til slutten av neste uke.

