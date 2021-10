Usbekistan i handelssamtaler med Taliban

NTB utenriks

Det opplyser det usbekiske utenriksdepartementet lørdag.

De nye makthaverne i Afghanistan har startet en diplomatisk offensiv for både å søke internasjonal anerkjennelse og for å få bistand til å unngå at det utvikler seg en fullskala humanitær katastrofe i landet.

Lørdagens samtaler fant sted i den usbekiske grensebyen Termez, og Talibans delegasjon ble ledet av bevegelsens visestatsminister Abdul Salam Hanafi.

Ifølge en uttalelse fra usbekiske myndigheter drøftet partene temaer som handel og økonomiske forbindelser, energisamarbeid, grensesikkerhet og varetransport over grensen.

