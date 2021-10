Svensk 15-åring tiltalt for drapsforsøk – var inspirert av skolemassakre

NTB utenriks

Gutten var maskert da han kom til skolen. Han knivstakk en lærer nesten umiddelbart og truet deretter medelever og annet personal før han ble pågrepet.

I en pressemelding fredag oppgir påtalemyndigheten at gutten var inspirert av andre skolemassakrer, og at han filmet hendelsen.

Gutten er nå tiltalt for drapsforsøk på læreren, samt trusler mot elever, annet skolepersonale og en politimann. Et mulig motiv kan ha vært et ønske om å krenke en folkegruppe på grunn av rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, tro eller seksuell legning, ifølge tiltalebeslutningen.

