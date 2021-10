India gjenopptar eksporten av vaksiner

NTB utenriks

Talsmann for utenriksdepartementet Arindam Bagchi sier at de første vaksinene eksporteres til nabolandene, og at eksporten vil øke framover etter hvert som den indiske befolkningen blir vaksinert.

Vaksinene er hittil eksportert til Nepal, Bangladesh, Iran og Myanmar, ifølge Bagchi. Før eksporten ble stanset, hadde India solgt eller donert 66 millioner vaksinedoser til nesten 100 land.

India har hittil satt 960 millioner doser. Nesten 70 prosent av den voksne befolkningen har fått minst en dose.

