Frykt for vold når italienere samler seg til protest mot koronatiltak

Tiltaket ble iverksatt fredag og er ett av de strengeste i Europa for å bekjempe koronasmitte.

For å komme inn på egen arbeidsplass må arbeidstakerne vise et helsepass som bekrefter at de enten er vaksinert, har avlagt en negativ koronatest eller har vært koronasmittet i løpet av det siste halvåret. Uten passet slipper de ikke inn, og får heller ikke lønn. Alle typer yrker omfattes av påbudet.

I frykt for at protestene kan utarte i vold, er det et stort politioppbud i gatene, skoler stenger tidlig og ambassader har advart sine borgere om at situasjonen kan bli voldelig, slik den ble i Roma i helgen.

