Britisk parlamentariker knivstukket – mann pågrepet

NTB utenriks

Amess ble angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea for å møte velgere i valgkretsen sin, melder Sky News og andre britiske medier.

Ifølge ubekreftede meldinger ble han stukket flere ganger av en mann som kom inn i lokalet. Amess, som er 69 år gammel, fikk behandling på stedet, og tilstanden hans er uklar.

Fant kniv

Politiet i Essex melder på Twitter at en mann ble pågrepet like etter knivstikkingen, og at ingen flere personer er etterlyst.

– Vi kommer med mer informasjon når vi har det, skriver politiet, som oppgir at de har funnet en kniv på åstedet.

Leigh-on-Sea er en liten by på den engelske østkysten, rundt 60 kilometer øst for London.

Amess representerer valgdistriktet Southend West i Essex i Parlamentet, der han har sittet siden 1997. Hans kontor i London bekrefter at politiet og en ambulanse har rykket ut, men det har ingen andre opplysninger om hendelsen.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Vi venter fortsatt, sier en talsmann fredag ettermiddag.

– Sjokkerende

Lederen for opposisjonspartiet Labour, Keir Starmer, var raskt ute med å kommentere hendelsen i sosiale medier.

– Fryktelige og dypt sjokkerende nyheter. Tenker på David, familien hans og staben hans, skriver han på Twitter.

Tidligere leder av De konservative, Iain Duncan Smith, sier han ber for at Amess blir helt frisk.

– Ber for at han blir helt frisk etter denne grufulle, sjokkerende nyheten. Denne sinte, voldelige oppførselen kan ikke tolereres verken i politikken eller i noen annen del av livet, skriver Smith.