Republikanske Trump-motstandere vil bidra til valg av demokrater

En rekke demokrater risikerer å tape valget for sine republikanske motkandidater, skriver nyhetsbyrået Reuters. Flere republikanere er imidlertid så kritiske til Donald Trump at de heller vil støtte demokrater enn å bidra til at Det republikanske partiet sikrer seg flertallet i Representantenes hus og Senatet.

Bevegelsen Renew America Movement (RAM) er misfornøyde med at de fleste valgte republikanere nå støtter Trump. De mener at støtten til moderate demokrater er nødvendig for å sikre det amerikanske demokratiet.

RAM ble startet etter stormingen av Kongressen i januar, der Trump-tilhengere forsøkte å hindre at forsamlingen bekreftet Joe Bidens valgseier.

De mener at Trump og hans konspirasjonsteorier nå har et jerngrep om landet.

