Minst to drept under demonstrasjon i Beirut

NTB utenriks

Det blir meldt om gatekamper og skyting, og flere ambulanser har rykket ut.

Den ene mannen som ble drept, ble skutt i hodet, og tilstanden er kritisk for tre av de skadde, opplyser legen Marian Hassan ved Sahel-sykehuset sør i Beirut.

Uroen brøt ut da folk samlet seg for å protestere mot dommeren Tarek Bitar, som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen som rammet Beirut i august i fjor.

Demonstrasjonen er arrangert av de to sjiamuslimske bevegelsene Hizbollah og Amal, som kritiserer Bitar for å ha innkalt flest myndighetspersoner fra Hizbollah til avhør, og færre sunnimuslimske og kristne tjenestemenn.

Spent ved tidligere frontlinje

Det er ikke klart hva som utløste skytingen, men stemningen er spent langs frontlinjen som gikk mellom sjiamuslimske og kristne områder under den tidligere borgerkrigen.

En journalist fra nyhetsbyrået AP så at en mann begynte å skyte med en pistol. Et annet øyenvitne sier at han så personer skyte mot demonstrantene fra en balkong på en bygning.

Det blir meldt at den høyreorienterte gruppa Kristne libanesiske styrker mobiliserte tilhengere onsdag kveld ettersom demonstrasjonen skulle holdes foran justispalasset, som ligger i den kristne delen av byen.

Videoer i sosiale medier viser at medlemmer av gruppa marsjerer i gatene mens de bærer store kors.

Komplisert

Den massive eksplosjonen i en lagerbygning med flere hundre tonn ammoniakk, rammet Beirut 4. august 2020. Minst 215 mennesker ble drept, tusenvis skadd og bygninger ble påført store materielle skader.

Bitar er den andre dommeren som leder den kompliserte granskningen. Ingen myndighetspersoner fra Hizbollah er så langt siktet i den 14 måneder lange etterforskningen.

Torsdagens sammenstøt kan skape nye problemer for landets ferske regjeringen, som tiltrådte for bare en måned siden, og som forsøker å gjøre noe med den enorme økonomiske krisen i landet.

Onsdag ble et regjeringsmøte avlyst eter at Hizbollah krevde strakstiltak mot dommeren. En minister fra Hizbollah varslet at han og et annet regjeringsmedlem vil forlate regjeringen hvis ikke Taher Bitar blir fjernet.

(©NTB)