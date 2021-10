Kaos i Beirut har krevd flere liv – spent mellom sjiamuslimer og kristen høyregruppering

NTB utenriks

Ett av dødsofrene er en 24 år gammel mann som ble truffet av et streifskudd mens han var inne i leiligheten sin, opplyser en lege. Ifølge libanesisk Røde Kors og Røde Halvmåne er minst 30 personer skadd i uroen torsdag.

Kaoset brøt ut da folk samlet seg for å protestere mot dommeren Tarek Bitar, som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen som rammet Beirut i august i fjor.

Demonstrasjonen ble arrangert av de to sjiamuslimske bevegelsene Hizbollah og Amal, som kritiserer Bitar for å rette mistanken mot sjiamuslimske myndighetspersoner i stedet for tjenestemenn fra andre folkegrupper.

Jakt på skyttere

Hæren melder om flere runder med skudd ved Tayouneh- Badaro, en bydel med mange boliger. Den oppgir også at området er sperret av, og at hæren har innledet jakten på skytterne. Alle sivile er blitt bedt om å forlate området, og hæren har også advart om at alle som skyter med skarpt, kommer til å bli skutt.

Mens skuddene og lyden av granatsmell fylte Beiruts gater, søkte innbyggerne i området tilflukt i gangene i sine egne leiligheter.

– Jeg er sammen med min kusine og tante, og vi skjuler oss på et to kvadratmeter stort område fordi vi er redde for streifskudd, sier Bissan al-Fakih, som bor noen få hundre meter fra stedet der gatekampene utspilte seg.

Bilder i sosiale medier viser også hvordan barn på en skole kryper under pultene sine og samler seg på gulvet utenfor klasserommene.

– Beirut-traumet

En annen innbygger sier han ble værende i gangen sin i to timer før han greide å komme seg bort med en drosje.

– Jeg greier ikke å håndtere disse kraftige lydene, spesielt ikke fra rakettdrevne granater. Det er traumet fra Beirut-eksplosjonen som kommer tilbake, sier innbyggeren, som bare vil oppgi fornavnet sitt, Samer.

Det er ikke klart hva som utløste skytingen, men stemningen er spent langs frontlinjen som gikk mellom sjiamuslimske og kristne områder under den tidligere borgerkrigen.

En journalist fra nyhetsbyrået AP sier han så en mann begynne å skyte med en pistol. Et annet øyenvitne sier han så personer skyte mot demonstrantene fra en balkong på en bygning.

Videoer i sosiale medier viser at medlemmer av den høyreorienterte gruppa Kristne libanesiske styrker marsjerte gjennom gatene bærende på store kors kvelden før. De skal ha reagert på at protesten skulle holdes foran justispalasset, som ligger i den kristne delen av byen.

Komplisert

Den massive eksplosjonen i en lagerbygning med flere hundre tonn ammoniakk, rammet Beirut 4. august 2020. Minst 215 mennesker ble drept, tusenvis skadd og mange bygninger ble påført store materielle skader.

Bitar er den andre dommeren som leder den kompliserte etterforskningen. Så langt er ingen myndighetspersoner fra Hizbollah er siktet.

Torsdagens sammenstøt kan skape nye problemer for landets ferske regjering, som tiltrådte for bare en måned siden, og som forsøker å gjøre noe med den enorme økonomiske krisen i landet.

Statsminister Najib Mikati har bedt om ro og advarer mot forsøk på å trekke Libanon i en voldelig retning.

– Bevisst destabilisering

I en felles uttalelse anklager Hizbollah og Amal «væpnede og organiserte grupper» for å ha angrepet tilhengere av de sjiamuslimske bevegelsene.

– De ble utsatt for direkte skyting fra snikskyttere, som ble etterfulgt av kraftig skyting, skriver de og anklager gjerningspersonene for bevisst å ville skape en voldelig utvikling i landet.

De ber samtidig tilhengerne sine om å forholde seg i ro og trappe ned situasjonen.

Utnevnelsen av Taher Bitar har skapt dyp splittelse i den nye regjeringen. Dommeren anses som uavhengig av pårørende og menneskerettsgrupper, mens politiske ledere har anklaget ham for å være forutinntatt og korrupt.

Onsdag ble et regjeringsmøte avlyst etter at en Hizbollah-minister truet med å gå av hvis ikke Bitar blir avsatt.

