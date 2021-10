NTB utenriks

Det internasjonale energibyrået (IEA) opplyser torsdag at det forventer større etterspørsel etter olje i år og neste år enn hva byrået tidligere har anslått.

IEA er et rådgivende organ for regjeringers energipolitikk, som er basert i Paris.

Det anslår at etterspørselen vil øke til 96,3 millioner fat per dag i år, noe som er 5,5 millioner flere fat enn i byråets forrige rapport. Neste år er det ventet en økning i etterspørselen på 3,3 millioner fat per dag.

