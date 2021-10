Putin sier Russland er klar til å øke gasseksporten

NTB utenriks

– Hvis de ber oss øke leveransene mer, er vi klar. Vi øker dem så mye våre partnere ber oss om, sa Putin på en energikonferanse i Moskva mandag, der han viste til at noen i Europa anklager Russland for å holde tilbake gassleveransene med overlegg.

Putin lover også at Russland tar sikte på karbonnøytralitet innen 2060.

Men nye kontrakter om leveranser til Europa må til for å få ned prisen på naturgass, sa Russlands energiminister Nikolaj Sjulginov tidligere mandag.

Skylder på Russland

Sjulginov understreker at Russland er en pålitelig leverandør, men at det er lite landet alene kan gjøre med dagens høye prisnivå.

Kritikere er ikke enige og gir Russland, som står for rundt en tredel av gassforsyningen til Europa, skylden for de høye prisene.

Ifølge kritikerne unnlater russerne å selge mer for å legge press på europeiske land i håp om flere langtidskontrakter og fortgang i Tysklands sertifisering av den omstridte Nord Stream 2-rørledningen.

Russiske leverandører avviser kritikken og sier at de oppfyller dagens kontraktsvilkår. Nye kontrakter må til for at leveransene kan økes, sier de.

Økt etterspørsel

Etterspørselen etter naturgass er økende i Europa, der økonomien nå er i ferd med å skyte fart igjen etter koronapandemien og leveransene av fornybar energi fra sol og vind varierer. Vinteren står også for døra, og reservene synker.

Russland fastholder at rask sertifisering av Nord Stream 2 vil bidra til å stabilisere prisen, og president Vladimir Putin anklaget tidligere i måneden europeiske land for selv å ha skyld i krisen.

Onsdag beskrev Putin situasjonen som «vanskelig» og han understreket viktigheten av å stabilisere gassmarkedet.

Russland-kritikere frykter at landet kommer til å bruke Nord Stream 2-rørledningen som et geopolitisk våpen overfor Europa.

