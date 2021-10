Enighet på FN-toppmøte om å bekjempe naturødeleggelse

NTB utenriks

De 195 landene vedtok det som blir hetende Kunming-erklæringen, oppkalt etter den kinesiske byen hvor det digitale toppmøtet arrangeres fra.

Samtalene på toppmøtet har hatt som mål å skape et globalt rammeverk for å beskytte det biologiske mangfoldet for å kunne takle klimakrisen, på samme vis som Parisavtalen i 2015.

I den vedtatte erklæringen krever mange land at 30 prosent av jordas land og havområder skal beskyttes innen 2030. Forurensning, ødeleggelse av økosystemer og masseutryddelse av arter er blant det som utgjør en eksistensiell trussel mot vårt samfunn, kultur, velstand og planeten, heter det i erklæringen.

Tidligere denne uka lovte Kina nær 2 milliarder kroner til et fond som skal sikre biologisk mangfold, og de oppfordret samtidig flere land til å åpne pengesekken.

FN-konferansen COP15 om beskyttelse av verdens økosystemer startet mandag denne uka og er forankret i konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Toppmøtet skjer bare uker før den avgjørende klimakonferansen COP26 i Skottland, og det er duket for en ny samling i april neste år.

