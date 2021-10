NTB utenriks

Både EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev.

Zelenskyj ønsker trolig forsikringer om at Ukraina fortsatt vil være et viktig transittland for gass fra Russland til EU.

Overføringen av gass gjennom Ukraina ventes å minke når den omstridte rørledningen Nord Stream 2 kommer i full drift. Den går fra Russland til Tyskland.

Russland er EUs største leverandør av naturgass. Norge ligger på andre plass.

