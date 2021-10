Britisk koronahåndtering slaktes i ny rapport

NTB utenriks

Rapporten er basert på flere måneder med parlamentariske høringer og er laget av to kontrollkomiteer i Underhuset. I spissen for arbeidet står to tidligere ministre fra De konservative.

Utvalget mener at både ministre og forskere hadde en «fatalistisk» tilnærming da koronabølgen slo inn i fjor. De brukte for lang tid på å stenge ned samfunnet, noe som bidro til at pandemien tok svært mange liv i Storbritannia sammenlignet med en rekke andre land.

Landet har registrert nesten 138.000 koronarelaterte dødsfall siden mars i fjor, og mange briter har spurt seg hvorfor landet ble så hardt rammet.

– Kostet liv

I rapporten går det fram at flere av regjeringens fremste rådgivere ønsket seg en gradvis tilnærming til tiltak som sosial avstand, isolasjonsregler og nedstenginger.

Det var en tilnærming som viste seg å være feil, og som kostet liv, fastslår utvalget.

«Avgjørelsene som gjaldt nedstenginger og sosial distanse i de første ukene av pandemien, og rådene som førte til dem, utgjør en av de viktigste feilstegene for folkehelsen i Storbritannia noensinne», skriver de.

De som ledet innsatsen, anklages også for gruppetenkning, noe som innebærer så stor enighet at man mister evnen til fleksibilitet og kritisk tenkning.

Fokuserte på influensa

I den krasse gjennomgangen slår utvalget fast at regjeringens pandemiplanlegging fokuserte for mye på influensa, og at regjeringen ikke brukte kunnskap fra tidligere virusutbrudd som sars, mers og ebola.

Rapporten er på 151 sider og har tittelen «Koronaviruset: Leksene vi har lært så langt». Den ble lagt fram tirsdag, i forkant av en uavhengig offentlig gransking av regjeringens koronahåndtering, som skal innledes neste år.

Selv om Storbritannia var blant de første landene som utviklet en test for covid-19 i januar 2020, ble forspranget kastet bort, og konsekvensene var store, skriver The Guardian med henvisning til rapporten.

«At et land som ligger i verdenstoppen når det gjelder ekspertise i dataanalyse, blir stående i den verste helsekrisen på 100 år med praktisk talt ingen data å analysere, er et så stort tilbakeskritt at det nesten er umulig å forestille seg», skriver utvalget.

(©NTB)