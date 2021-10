Ny studie: Vaksinene beskytter godt mot alvorlig covid-19-sykdom

NTB utenriks

Forskningen er utført av Epi-Phare, en uavhengig forskningsgruppe som samarbeider tett med franske myndigheter.

Opplysninger om 22 millioner mennesker over 50 år inngikk i undersøkelsen. Personene ble «matchet» i par med samme alder, kjønn og med bosted i samme region – men der den ene var fullvaksinert og den andre uvaksinert.

Resultatene viste at de vaksinerte hadde 90 prosent lavere sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og dø av covid-19. Beskyttelsen var tilsynelatende nesten like god mot deltavarianten som tidligere virusvarianter.

