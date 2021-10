NTB utenriks

Ulykken skjedde under et sceneskifte. Etterforskere var lørdag kveld på plass i det verdenskjente teateret for å granske åstedet.

Forestillingen, en framføring av operaen «Sadko» av Nikolaj Rimskij-Korsakov, ble umiddelbart stanset og publikum ble bedt om å forlate salen.

Noen blant publikum sier de først trodde at ulykken var en del av forestillingen, inntil noen ropte «ring ambulansen, det er blod her».

