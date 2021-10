Østerrikes statsminister går av etter korrupsjonsanklager

NTB utenriks

Saken førte umiddelbart til en dyp politisk krise i Østerrike, og lørdag kastet Kurz kortene.

– Landet er viktigere enn min person, sa Kurz, som ga uttrykk for at han ønsket at regjeringssamarbeidet mellom hans konservative parti ÖVP og De grønne skal fortsette uten ham.

Utenriksminister Alexander Schallenberg tar over som statsminister.

Skal ha kjøpt positiv omtale

Kurz har vært under kraftig press etter politiaksjonen onsdag, som både omfattet statsministerens kontor og kontorene til hans konservative parti ÖVP.

Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister.

Han var utenriksminister da kampanjen skal ha begynt i 2016. Etterforskerne mener at partiet brukte penger fra finansdepartementet til å betale for manipulerte meningsmålinger i Kurz' favør og for positive saker i mediene.

Kurz og ni andre etterforskes for maktmisbruk og bestikkelser.

Avviser

Partiet sluttet rekkene og støttet Kurz etter at etterforskningen ble kjent, men fredag gikk ÖVPs koalisjonspartner De grønne ut og krevde Kurz' avgang.

– Det er ganske klart at en slik person ikke lenger er egnet til å styre, sa parlamentarisk leder for De grønne, Sigrid Mauer.

I sin tale lørdag fremhold Kurz at anklagene er usanne, men understreket behovet for politisk stabilitet.

– Jeg må gjøre plass, sa statsministeren.

En mistillitsavstemning var varslet mot ham i uken som kommer, og uten De grønnes støtte var det mye som tydet på at han kunne bli tvunget til å gå av.

Verdens yngste

Kurz ble valgt til ÖVP-leder i 2017 og har ledet to ulike regjeringer de fire siste årene. Da han tiltrådte var han med sine 31 år verdens yngste regjeringsleder.

Han regjerte først sammen med det høyreorienterte Frihetspartiet etter en valgkamp sterkt preget av innvandringsspørsmål. I 2019 måtte han gå av som følge av et mistillitsforslag.

Men ÖVP beholdt stillingen som Østerrikes største parti i det påfølgende valget og dannet deretter en samlingsregjering med De grønne i januar 2020.