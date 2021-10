NTB utenriks

Byen ligger på Georgias kyst mot Svartehavet. Det er innenriksdepartementet i landet som opplyser om dødstallet.

Redningsmannskaper leter etter en mann som fortsatt antas å være fanget i ruinene. To andre er blitt reddet ut, blant dem en 36-åring som var alvorlig skadd.

Bygningen var i ferd med å bli pusset opp, og det er mistanke om at en bærevegg kan ha kollapset i forbindelse med det. Huseieren og to byggearbeidere er pågrepet, mistenkt for å ha brutt sikkerhetsreglene.

