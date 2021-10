Statistisk byrå: Nesten 50.000 koronadødsfall i Russland i august

NTB utenriks

Det er dobbelt så mange som offisielle tall viser. Tallet ble offentliggjort fredag kveld og innebærer at byrået har registrert over 400.000 koronarelaterte dødsfall i Russland under pandemien.

Myndighetenes oversikt viser at 24.661 russere døde som følge av covid-19 i august. Denne oversikten inneholder kun dødsfall der viruset er fastslått å være den primære dødsårsaken etter en obduksjon.

Rosstat bruker en bredere definisjon av koronarelaterte dødsfall.

Antall smittetilfeller er økende i Russland. I august ble det satt flere rekorder i antall koronarelaterte dødsfall.

