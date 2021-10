IS-angrep mot Afghanistans sjiamuslimer krevde over 50 liv

NTB utenriks

IS tok fredag kveld på seg ansvaret for det som trolig var et selvmordsangrep i Kunduz-provinsen.

Bomben rammet mens mange sjiamuslimer var samlet til bønn, dermed er den religøse minoriteten rammet av nok et blodig IS-angrep.

Bak angrepet ligger det trolig et ønske om å nøre oppunder de religiøse og etniske motsetningene i landet, som nå styres av Taliban.

Både Taliban og IS er sunnimuslimske grupper, men Taliban har tatt avstand fra angrep mot sjiamuslimer, hvorav mange tilhører folkegruppen hazara.

Fra Kina?

I en uttalelse på IS' egen kanal på meldingstjenesten Telegram, skriver IS at angrepet ble utført av en mann som navngis som Muhammad al-Uiguri. Han skal ha utløste en bombevest midt i folkemengden. Navnet tyder på at han tilhørte Kinas muslimske minoritet, uigurene.

En kilde ved sykehuset i Kunduz sier at 35 døde og over 55 sårede er brakt til sykehuset, mens Leger Uten Grenser (MSF) sier at de har mottatt 20 døde ved et annet sykehus som de driver.

Lover beskyttelse

Talibans sikkerhetssjef i Kunduz, Mulawi Dost Muhammad, anklager angriperne for å forsøke å så splid mellom landets sunnimuslimer og sjiamuslimer.

– Vi forsikrer våre sjiamuslimske brødre om at vi vil sørge for å beskytte dem i framtiden, og at de ikke vil møte slike problemer, sier han.

Taliban-myndighetene har oppgitt at 46 personer ble drept og 143 såret.

Eksplosjonen inntraff under fredagsbønnen i Gozar-e-Sayed Abad-moskeen. Ifølge en innbygger i Kunduz var det 300–400 mennesker i moskeen da bomben gikk av.

Mistet flere naboer

En kvinnelig lærer i Kunduz sier at angrepet skjedde like ved der hun bor, og at flere av naboene hennes ble drept.

– Det var en forferdelig hendelse. Mange av våre naboer ble drept og såret. En 16-årig nabo ble drept. De kunne ikke finne halvparten av kroppen. En annen nabo som var 24, ble også drept, sier hun.

En mann forteller at broren hans var i moskeen.

– Jeg fant ham såret og besvimt og tok ham til MFSs sykehus, sier han.

Strategisk viktig

Kunduz er et viktig senter for handel og økonomisk samarbeid med Tadsjikistan. Mens Taliban kjempet for å ta tilbake makten i Afghanistan, utspilte det seg harde kamper i provinsen og Kunduz by.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har også tidligere stått bak svært blodige terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan, både mot sykehus, skoler og moskeer.

Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viser personer som leter rundt i den sammenraste moskeen etter overlevende. Videoer viser også menn og kvinner som skrikende løper nedover en sidegate etter det voldsomme smellet.

