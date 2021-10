NTB utenriks

Militæroperasjonen skal ha foregått i flere områder i Amhara torsdag og fredag, ifølge kildene.

Det antydes også at regjeringsstyrkene kan være i ferd med å sette i gang en større offensiv mot opprørerne.

Meldingene kommer kort tid etter at statsminister Abiy Ahmed mandag ble tatt i ed for en ny periode. Han lovet å forsvare «Etiopias ære» til tross for voksende internasjonal kritikk i forbindelse med den brutale konflikten nord i landet.

(©NTB)