Tyskland hentet hjem åtte kvinner med tilknytning til IS

De kommer fra al-Roj-leiren nord i Syria. Det er den største hjemhentingen siden 2019.

– Barna er ikke ansvarlige for situasjonen de står i. Mødrene vil måtte stå ansvarlig for sine handlinger, sier utenriksminister Heiko Maas i en uttalelse.

Videre sier Maas at mange av dem ble satt i varetekt straks de ankom Tyskland.

Ifølge Der Spiegel er kvinnene mellom 30 og 38 år gamle, og de kommer fra regioner i hele Tyskland.

Om bord flyet var også tre kvinner og 14 barn som hentes hjem av Danmark som del av samme operasjon, ifølge Tyskland.

Det har vært diskusjoner om hvordan man skal behandle borgere som dro for å slutte seg til IS etter at gruppen ble beseiret i Syria i 2019. De fleste europeiske land behandler hjemhenting fra sak til sak.

Tyskland hentet sammen med Finland hjem fem kvinner og 18 barn i desember.

