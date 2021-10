Nye tall: 3,5 millioner flere enn antatt vaksinert i Tyskland

NTB utenriks

Tallene ble lagt fram av helseminister Jens Spahn i Berlin torsdag. De innebærer at nesten 80 prosent av den voksne befolkningen i landet er fullvaksinert, og at rundt 84 prosent har fått minst én dose.

– Avviket mellom tallene som er meldt så langt, og de som Robert Koch-instituttet nå har kommet fram til i sine undersøkelser, kommer av at noen vaksinasjoner sannsynligvis ikke er blitt rapportert, sier Spahn.

Ifølge helseministeren er vaksiner til ansatte i store selskaper og vaksiner som er gitt av omreisende team på sykehjem og andre steder, ikke blitt fullt ut regnet med.

Robert Koch-instituttets gjennomgang omfatter ikke personer under 18 år, så instituttet har ikke kommet med noe nytt, overordnet tall for vaksinedekningen i Tyskland, der alle over 12 år kan få koronavaksine.

Spahn legger til at det nye tallet gir større trygghet i høst- og vintersesongen, da folk gjerne tilbringer mye tid innendørs. Det kan gi økt smitterisiko. Spahn sier munnbind fortsatt er nødvendig innendørs eller på offentlig transport, men antyder at det kan være greit å droppe det utendørs.

Torsdag ble det registrert 11.644 nye covid-19-tilfeller i Tyskland, som har 83 millioner innbyggere. Det siste døgnet er det registrert 68 nye dødsfall. Totalt har 94.027 mistet livet av sykdommen siden pandemien begynte.

