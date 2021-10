Sverige og Danmark stanser Moderna-vaksinen for de yngre

NTB utenriks

Svenske helsemyndighetene kunngjorde onsdag at de har observert økt forekomst av betennelse i hjerteposen og hjertemuskelen, heter det i pressemeldingen.

Kort tid etter kunngjorde den danske Sunnhetsstyrelsen at danske myndigheter stanser bruken av Moderna-vaksinen for alle under 18 år. Også de viser til tilfellene av de sjeldne bivirkningene.

Hjertebetennelse er en sjelden bivirkning fra mRNA-vaksiner. Risikoen er størst blant yngre, spesielt blant unge menn. Personer under 30 år skal fremover i stedet få Pfizer-vaksinen.

Ingen grunn til å bekymre seg

Risikoen for å utvikle de sjeldne symptomene er også til stede ved Pfizer/Biontech-vaksinen, men den er noe større når det gjelder Moderna-vaksine, påpeker den svenske medisinprofessoren Rickard Ljung.

– De som nylig er vaksinert med enten første eller andre dose av Moderna-vaksinen, trenger ikke å bekymre seg fordi risikoen er veldig liten. Men det er fint å vite hvilke symptomer man skal være ekstra oppmerksom på, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Likevel er dette snakk om en svært sjelden bivirking, understreker sjef for legemiddelsikkerhet i Sverige, Veronica Arthurson.

– Det er også viktig å bemerke seg at selv om hjertemuskelbetennelse kan bli alvorlig, blir det fleste raskt friske igjen, sier hun.

Svenske myndigheter har uansett i stor grad lent seg på Pfizer-vaksinen gjennom hele sitt vaksineprogram. I Sverige har det blitt satt 10,6 millioner Pfizer-doser og 1,8 millioner Moderna-doser.

Stanses ikke i Norge

Norske myndigheter går ikke like langt som våre naboland, men FHI kommer isteden med en oppfordring til alle under 30 om å heller ta Pfizer-vaksinen fremfor Moderna.

I Norge er det Pfizer-vaksinen som har stått sentralt i vaksineringen av de yngste. FHI har anbefalt at Pfizer-vaksinen brukes for alle under 18 år fordi det er større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen.

(©NTB)