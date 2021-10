Nobelprisen i kjemi til Benjamin List og David MacMillan

NTB utenriks

Metoden kalles asymmetrisk organokatalyse. Den har hatt stor betydning for forskningen på nye legemidler, ifølge Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

I tillegg skal metoden ha bidratt til å gjøre kjemiske prosesser mer miljøvennlig.

List (53) er tysker, mens MacMillan (53) opprinnelig kommer fra Skottland. Han er i dag professor ved Princeton-universitetet i USA.

I år 2000 utviklet de, uavhengig av hverandre, den nye metoden. Den var basert på en ny type katalysatorer – stoffer som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon.

– Dette konseptet for katalyse er like enkelt som det er genialt. Faktum er at mange har lurt på hvorfor man ikke kom på det før, sier Johan Åqvist, som leder Nobelkomiteen for kjemi.

Etter at metoden ble oppdaget, har bruken av organiske katalysatorer økt kraftig. List og MacMillan regnes fortsatt som ledende på dette forskningsfeltet.

Organiske katalysatorer brukes blant annet til å lage nye legemidler og molekyler som kan fange inn lys i solceller.

– På denne måten har menneskeheten nå stor nytte av ulike organokatalysatorer, understreker Vetenskapsakademien.

(©NTB)