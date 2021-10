NTB utenriks

Nyheten kommer kort tid etter at svenske myndigheter kunngjorde at Moderna-vaksinen blir satt på hold når det gjelder alle under 30 år. Det skjer etter at helsemyndighetene har observert økt forekomst av betennelse i hjerteposen og hjertemuskelen.

Svenske helsemyndigheter understreker imidlertid at det er snakk om en svært sjelden bivirkning, og at det ikke er grunn til å være urolig for de som er vaksinert med Moderna.