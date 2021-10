Boris Johnson lover bedre tider i kjølvannet av brexit og pandemi

NTB utenriks

– Vi har å gjøre med de største underliggende problemene i vår økonomi og vårt samfunn. Problemer som ingen regjering tidligere har maktet å håndtere, sa Johnson til sine partifeller på toryenes landsmøte i onsdag.

Denne uka er partiet samlet til landsmøte i Manchester, det første fysiske landsmøtet på to år.

I sin tale lovte Johnson en etterlengtet overhaling av den britiske økonomien, som har blitt hardt rammet av koronapandemien og konsekvensene av brexit.

Den pågående drivstoffmangelen og de tomme hyllene i mange av landets butikker er kun midlertidige utfordringer, forsikret Johnson.

– Vi går nå inn i en ny retning, noe som har vært etterlengtet for Storbritannias økonomi, sa Johnson, som sier at landet ikke skal tilbake til det han kaller «ukontrollert innvandring» i tiden før brexit.

Isteden skal britiske bedrifter investere i ansatte og teknologi for å dytte landet i en retning hvor høyere lønninger, bedre kompetanse og produktivitet skal være sentralt, sier statsministeren.

Da toryene sist var samlet fysisk på landsmøtet for to år siden, lovte han at brexit skulle gjennomføres, noe som skjedde det påfølgende året. Så brøt pandemien ut, noe som gjorde prosessen enda mer utfordrende, og har gjort det enda vanskeligere for EU-borgere å arbeide i Storbritannia.

