Vilks-ulykken: Vitner så hele hendelsesforløpet

NTB utenriks

Det opplyser svensk politi, som har snakket med flere som så ulykken.

– Det finnes noen som har sett deler av ulykken og enkelte som forteller at de så hele hendelsesforløpet, sier politiets talsperson Calle Persson.

Den kontroversielle kunstneren omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag, sammen med to politifolk som jobbet som livvakter. Den sivile politibilen de kjørte, braste gjennom et wiregjerde og havnet i motgående kjørefelt, der den kolliderte med et vogntog. Det oppsto en kraftig brann i vraket.

(©NTB)