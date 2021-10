Nye handelssamtaler mellom USA og Kina

NTB utenriks

USAs handelsutsending Katherine Tai skal møte representanter fra Kina i løpet av de kommende dagene til det hun beskriver som «ærlige samtaler», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Mandag skal hun holde en tale som AFP har fått tilgang til, der vil hun understreke Biden-administrasjonens strategi om å samarbeide med allierte i sin handelskonkurranse med Kina.

Bidens forgjenger Donald Trump, som i mindre grad la vekt på internasjonalt samarbeid, skapte stor ubalanse i det globale markedet med sin handelskrig med Kina. Nå tar USA i bruk nye metoder.

– Washington vil bruke den fulle bredden av tilgjengelige verktøy, samt utvikle nye metoder som trengs for å forsvare USAs økonomiske interesser mot skadelig praksis, heter det i Tais tale.

I januar 2020 signerte de to landene det som ble omtalt som første fase av en handelsavtale. Avtalen medførte en viss våpenhvile i den langvarige handelskrigen mellom landene.

Kina lovet da å øke importen av amerikanske varer med 200 milliarder dollar. Men de er langt unna å nå dette målet, ifølge analytikere. En talsperson for Biden-administrasjonen som ønsker å være anonym, indikerer at de ikke er fornøyde med resultatet, men understreker samtidig at USA ikke ønsker å eskalere spenningen mellom de to landene.

(©NTB)