Kunstneren Lars Vilks omkom i trafikkulykke: – Så utrolig trist

NTB utenriks

Politifolkene jobbet i livvakttjenesten til det svenske politiet, og de tre var sammen i en sivil politibil da ulykken skjedde på E4 utenfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

Den svenske kunstneren Lars Vilks er mest kjent for en tegning der han i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden, plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund, et dyr som ifølge islam er urent.

Han ble et hatobjekt for muslimer over hele verden og har siden da levd med politibeskyttelse.

Svenskenes kulturminister Amanda Lind kaller ulykken «ekstremt tragisk».

– Lars Vilks har siden 2010 blitt tvunget til å leve i ufrihet fordi han benyttet seg av ytringsfriheten og sin kunstneriske frihet. Så utrolig trist at det tar slutt på denne måten, skriver hun på Twitter.

Al-Qaida

I Pakistan ble dukker som forestilte kunstneren og statsminister Fredrik Reinfeldt brent av rasende demonstranter. Flere islamske land protesterte offisielt overfor Sverige mot tegningen.

Al-Qaida kalte dette blasfemi og utlovet en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham. En al-Qaida-topp i Irak, Abu Omar al-Baghdadi, utlovet også dusør til den som tok livet av redaktør Ulf Johansson, og han truet svenske selskaper som Ikea og Volvo.

Vilks er også kjent for sin skulptur av drivved, Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg i det nordvestre Skåne. Kunstverket ble påbegynt i 1980 og ble omstridt da kunstneren satte det opp uten byggetillatelse. Verket er ennå ikke ferdigstilt.

Vilks var fra 1997 til 2003 professor i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Terror

I 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept og tre politifolk ble skadd.

Sommeren 2007 skulle han stille ut pennetegninger av den islamske profeten Muhammed som hund. Tegningene ble refusert, men en av dem ble publisert i avisen Nerikes Allehanda som en illustrasjon til en kronikk om ytringsfrihet.

Dette ble møtt med sterke reaksjoner, og tegningen ble nektet vist andre steder.

Kraftig brann

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og person vi beskyttet, omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

I forbindelse med kollisjonen begynte det å brenne kraftig i begge kjøretøy. Det er fremdeles uklart hvordan ulykken skjedde, men det er foreløpig ingenting som tyder på at noen andre skal være innblandet. Føreren av lastebilen er brakt til sykehus og får behandling der.

– Forsvarte vårt demokrati

Partileder for Centerpartiet, Annie Löof, kaller det «en fryktelig tragedie»

– Jeg tenker på de omkomnes familier, nære pårørende, venner og kolleger. To politibetjenter som aldri mer kommer hjem etter jobb, omkom i arbeidet med å forsvare vårt demokrati, skriver hun på Twitter

Jimmie Åkesson, leder av Sverigedemokraterna, skriver på Facebook at han er knust over dødsfallet

– Det er med stor sorg at jeg i kveld mottok nyheten om at kunstneren og ytringsfrihetsforkjemperen Lars Vilks, samt to politifolk, har omkommet i en tragisk bilulykke, skriver han.