Guvernør i Missouri vil ikke benåde dødsdømt, utviklingshemmet fange

Johnson (61) er dømt for å ha drept tre butikkmedarbeidere under et ran i 1994. Han skal etter planen henrettes med en giftsprøyte i et fengsel sør for St. Louis tirsdag klokka 18 lokal tid.

Guvernør Mike Parson, som er republikaner, gjorde det mandag klart at dødsdommen ikke omgjøres til livsvarig fengsel – til tross for en stor underskriftskampanje og en oppfordring om å omgjøre dødsdommen fra blant annet pave Frans.

Johnsons forsvarer, Jeremy Weiss, sier han er svært skuffet over beslutningen.

IQ-tester har vist at Johnson er psykisk utviklingshemmet med en intellektuell kapasitet på samme nivå som et barn. Han ble også født med et alkoholsyndrom.

Weiss mener at henrettelsen bryter med det åttende tillegget i den amerikanske grunnloven, som forbyr henrettelse av psykisk utviklingshemmede personer.

