Antall koronadødsfall har ikke vært lavere på nesten ett år

NTB utenriks

Mellom 27. september og 3. oktober ble det registrert 53.245 koronarelaterte dødsfall, et snitt på 7.606 per dag.

Nedgangen begynte i slutten av august etter at verden hadde opplevd en topp på rundt 10.000 dødsfall per dag.

Dødstallet som ble registrert i løpet av siste uke, er det laveste siden perioden fra 31. oktober til 6. november i fjor. Fallet knyttes til at stadig flere mennesker blir vaksinert mot covid-19.

Antall dødsfall er basert på offisiell statistikk fra hvert enkelt land, men Verdens helseorganisasjon (WHO) utelukker ikke at det reelle dødstallet kan være to eller tre ganger så høyt.

(©NTB)