Stort oljeutslipp i California – over en halv million liter olje lekket ut i havet

– Utslippet har rammet Huntington Beach betydelig, med vesentlige økologiske konsekvenser på strendene og i våtmarkene, heter det i uttalelsen fra Huntington Beach.

Søndag lå stanken av olje tung over området.

Mannskaper jobbet søndag med å dempe omfanget av lekkasjen før den sprer seg til de vernede våtmarksområdene ved Huntington Beach. Utslippet skapte en mange kilometer bred film som lå på vannet og ble skylt i land som klebrige, svarte klumper.

Døde dyr

Lekkasjen skyldes en opprevet rørledning knyttet til oljeplattformen Elly utenfor kysten, ifølge myndighetene i Orange County. Olje begynte å lekke ut lørdag og spredte seg 34 kilometer, ifølge kystvakten. Opprydningsmannskapene fra kystvakten brukte skimmere for å suge opp oljen og lenser for å begrense omfanget.

I 14-tiden søndag ettermiddag lokal tid bekreftet Amplify Energy Corp, som eier anlegget, at lekkasjen var tettet.

Oljeplattformen Elly er knyttet sammen med en annen plattform via en gangvei 14 kilometer utenfor kysten av Long Beach. Plattformene drives av selskapet Beta Operating Company, som igjen eies av Amplify Energy Corp.

Før daggry søndag hadde olje og døde dyr begynt å skylle opp på strendene i Huntington Beach, en by med rundt 200.000 innbyggere sør for Los Angeles.

Blant de største

En strekning på over seks kilometer av stranden var søndag sperret av med gul teip som var strukket mellom livredningstårnene. Vanligvis er denne stranden full av folk som svømmer, surfer eller spiller volleyball.

Myndighetene sa tidligere søndag at lekkasjen ikke var helt stanset, men at foreløpig tetting er gjennomført for å reparere ledningen. Ytterligere reparasjoner er planlagt.

Oljelekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. I 1990 lekket 1,6 millioner liter råolje ut da et tankskip gikk på grunn utenfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk en rørledning nord for Santa Barbara, noe som førte til at 541.313 liter råolje lekket ut over Refugio State Beach.

